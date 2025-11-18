ترقبوا نشرة أخبار الظهيرة استثنائيا الساعة 1:30 على أن تستكمل تغطية مؤتمر "بيروت 1" بعدها

التالي

مصادر أميركية للـLBCI: نأمل في إعادة تحديد موعد زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى واشنطن وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح في حال تنفيذ الإصلاحات اللازمة أي إقرار الإصلاحات المالية المطلوبة وتسريع عملية حصر السلاح بيد الدولة وغيرها من الخطوات المطلوبة