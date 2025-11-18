الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة عشر شخصًا وإصابة عدد آخر من الأشخاص بجروح في حصيلة محدثة ثانية ولا تزال سيارات الاسعاف تنقل المزيد من الاصابات

2025-11-18 | 21:29
وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة عشر شخصًا وإصابة عدد آخر من الأشخاص بجروح في حصيلة محدثة ثانية ولا تزال سيارات الاسعاف تنقل المزيد من الاصابات
وزارة الصحة: استشهاد ثلاثة عشر شخصًا وإصابة عدد آخر من الأشخاص بجروح في حصيلة محدثة ثانية ولا تزال سيارات الاسعاف تنقل المزيد من الاصابات

الصحة:

استشهاد

ثلاثة

شخصًا

وإصابة

الأشخاص

بجروح

حصيلة

محدثة

ثانية

سيارات

الاسعاف

المزيد

الاصابات

عون من مؤتمر بيروت 1: نعمل على تفعيل هيئات الرقابة والمحاسبة لأن الدولة التي تحاسب مسؤوليها وتحمي مواردها هي الدولة القادرة على حماية المستثمر والمواطن معًا ونحن من هذا المنطلق نعيد تأكيد إنفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي
استهداف سيارة في بنت جبيل
آخر الأخبار

LBCI
خبر عاجل
22:41

قيادة الجيش تنعى شهيديها

LBCI
أخبار لبنان
22:03

استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
21:37

بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش

LBCI
أخبار دولية
21:31

مسودة قرار من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة: إيران مطالبة بتقديم إجابات

LBCI
خبر عاجل
22:41

قيادة الجيش تنعى شهيديها

LBCI
خبر عاجل
21:08

وزارة الصحة: في حصيلة محدثة استشهاد أحد عشر شخصًا وإصابة أربعة آخرين بجروح في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
21:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
20:56

معلومات أولية حسب مصدرين لبنانيّ وفلسطينيّ للـLBCI: سقوط عدد من الاصابات في استهداف اسرائيليّ لمخيم عين الحلوة قرب مسجد خالد بن الوليد والترجيحات الأولية تشير إلى استهداف لـ"حماس"

LBCI
خبر عاجل
22:41

قيادة الجيش تنعى شهيديها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

شركة Cablevision تتحرك قضائيًا لوقف قرصنة المحتوى وتثمن دور القضاء في إنفاذ القانون

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-15

إليكم السبب الحقيقي خلف تناول المزيد من الطعام في الشتاء... ونصائح مفيدة بانتظاركم

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-30

الرابطة المارونية أحيت الذكرى الخامسة والعشرين لغياب شاكر أبو سليمان

LBCI
أخبار لبنان
22:03

استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:49

في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:47

فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:46

من الرياض مباشرة... مبادرة انسجام عالميّ ونافذة تُفتح على ملامح التقارب الإنسانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:28

بيروت 1 يطلق مسار التحوّل الاقتصادي... من منطق المساعدات إلى منطق الاستثمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:25

تريدون مستثمرين في لبنان؟ إليكم السبيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:21

ترحيب نتنياهو بقرار مجلس الأمن يشعل جدلاً واسعاً في إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:17

زيارة تاريخية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
19:13

إلغاء مباحثات قائد الجيش في واشنطن... بداية توتر العلاقات الرسمية بين لبنان والولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
16:00

نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد

LBCI
أخبار لبنان
08:05

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
22:41

قيادة الجيش تنعى شهيديها

LBCI
أخبار لبنان
21:37

بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش

LBCI
خبر عاجل
06:16

اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات

LBCI
خبر عاجل
19:06

الجيش: استشهاد عسكريَّين وإصابة ثلاثة بجروح نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ الجيش سلسلة عمليات دهم في منطقة الشراونة - بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
16:33

يسرقون حسابات "واتساب"... ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف متورطَين

LBCI
أخبار لبنان
21:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

