مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 11 شخصا بجروح

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيري وصودف مرور حافلة مدرسية خلف السيارة المستهدفة مما أدى الى اصابة عدد من الطلاب وسائقها بجروح

