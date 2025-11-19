نواب المعارضة: مشاركة المغتربين في الإنتخابات جزءٌ أساسي من حماية الديمقراطية وإتمام العمليّة الإنتخابية بعدالة وشفافية وأدعوهم إلى الإسراع في التسجيل

التالي

نواب المعارضة: إحالة مشروع القانون إلى اللجان أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة يعني عملياً تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أيّ ذريعة