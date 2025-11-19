أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": نحن لم نخرج عن التحالف العريض في الجبل وهناك تفاهم مع شركائنا على العلاقة ما بيننا ولم نناقش موضوع المقعد الماروني والاورثوذكسي ونحن نحافظ على التنوع والتكامل في الجبل

