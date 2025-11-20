رئيس الحكومة نواف سلام لـ "بلومبرغ": إسرائيل رفضت التفاوض والتسوية ولبنان مستعدّ للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل وسيطلب دعما أميركيا لفتح مسار تفاوضي معها

سلام لـ "بلومبرغ": الجيش شدّد السيطرة على طرق التهريب خصوصاً على الحدود مع سوريا ونعمل مع فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر مانحين لدعم إعادة إعمار لبنان وتعافي الاقتصاد

سلام لـ "بلومبرغ": الجيش شدّد السيطرة على طرق التهريب خصوصاً على الحدود مع سوريا ونعمل مع فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر مانحين لدعم إعادة إعمار لبنان وتعافي الاقتصاد

أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": نعمل على مشاريع كبرى لخدمة اللبنانيين وأرفض الكلام حول "الزفت الانتخابي" لأننا نقوم بعملنا بالوقت المناسب وقمنا بتأهيل الطرقات في قضاء بعبدا ونعمل على إعادة ربط لبنان بالعالم ووصل مرفأ بيروت بالبقاع