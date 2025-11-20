سلام لـ "بلومبرغ": الجيش شدّد السيطرة على طرق التهريب خصوصاً على الحدود مع سوريا ونعمل مع فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر مانحين لدعم إعادة إعمار لبنان وتعافي الاقتصاد

