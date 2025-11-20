متحدث باسم الخارجية الفرنسية: فرنسا قلقة إزاء تكثيف الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان وتكثف الجهود مع أميركا لتخفيف التوتر

رئيس الحكومة نواف سلام لـ "بلومبرغ": إسرائيل رفضت التفاوض والتسوية ولبنان مستعدّ للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل وسيطلب دعما أميركيا لفتح مسار تفاوضي معها

أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": نعمل على مشاريع كبرى لخدمة اللبنانيين وأرفض الكلام حول "الزفت الانتخابي" لأننا نقوم بعملنا بالوقت المناسب وقمنا بتأهيل الطرقات في قضاء بعبدا ونعمل على إعادة ربط لبنان بالعالم ووصل مرفأ بيروت بالبقاع