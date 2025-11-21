عون بمناسبة عيد الإستقلال: درب الإستقلال يبدأ من حضور الدولة لا غيابها ومن سيادتها لا إزدواجيتها ومن تحرير كل شبر من أرض لبنان

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك