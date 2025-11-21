عون: الإستقلال لم يولد في يوم واحد ولا وطن يبنى في سنة واحدة ولبنان هو حصيلة نضال قرون من أجل الحرية من قبل أفراد وجماعات حضنتهم هذه الأرض تحت عنوان واحد: سعيهم إلى الحرية وسط منطقة كانت وللأسف ما زالت أحيانًا تتعامل مع الحق بالقوة ومع الحرية بالقمع

