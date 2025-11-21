الأخبار
عون: قد يكون هناك انطباع مناقض لدى بعض آخر من اللبنانيين بأن الزلزال الذي حصل قضى على جماعة كاملة في لبنان وكأنّ طائفة لبنانية برمّتها قد زالت أو اختفت أو كأنها لم تعد موجودة في حسابات الوطن والميثاق والدولة وأنا أقول لكم هذه مكابرة وحالةُ إنكار

2025-11-21 | 13:15
عون: قد يكون هناك انطباع مناقض لدى بعض آخر من اللبنانيين بأن الزلزال الذي حصل قضى على جماعة كاملة في لبنان وكأنّ طائفة لبنانية برمّتها قد زالت أو اختفت أو كأنها لم تعد موجودة في حسابات الوطن والميثاق والدولة وأنا أقول لكم هذه مكابرة وحالةُ إنكار

