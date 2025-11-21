عون: اليوم يشبه الأمس فنحن نمر بمرحلة مصيرية شبيهة بمرحلتي الإستقلالين الأول والثاني وسط زلزال من التطورات وانقلاب موازين القوى من حولنا يشبه ما رافق نشأة لبنان دولة مستقلة ونحن اليوم أمام تحدي تجديد إستقلالنا

