معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك

أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف قبل قليل عنصرا بارزا لحزب الله في بيروت

الوكالة الوطنية للإعلام: الاسير المحرر محمد صالح استشهد عند استهداف سيارته في حي الرجم في عيتا الشعب