العميد جوزيف مسلّم عن زيارة البابا لاوون: في اليوم الأول سيصل قداسة البابا إلى المطار ثم يتوجّه إلى القصر الجمهوري وبعدها إلى السفارة الباباوية وستغلق الطريق فقط قبيل مرور الموكب البابوي ويُعاد فتحها بعد مروره

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك