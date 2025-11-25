الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العميد جوزيف مسلّم عن زيارة البابا لاوون: في اليوم الأول سيصل قداسة البابا إلى المطار ثم يتوجّه إلى القصر الجمهوري وبعدها إلى السفارة الباباوية وستغلق الطريق فقط قبيل مرور الموكب البابوي ويُعاد فتحها بعد مروره
خبر عاجل
2025-11-25 | 05:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
العميد جوزيف مسلّم عن زيارة البابا لاوون: في اليوم الأول سيصل قداسة البابا إلى المطار ثم يتوجّه إلى القصر الجمهوري وبعدها إلى السفارة الباباوية وستغلق الطريق فقط قبيل مرور الموكب البابوي ويُعاد فتحها بعد مروره
خبر عاجل
جوزيف
مسلّم
زيارة
البابا
لاوون:
اليوم
الأول
قداسة
البابا
المطار
يتوجّه
القصر
الجمهوري
وبعدها
السفارة
الباباوية
وستغلق
الطريق
الموكب
البابوي
ويُعاد
فتحها
مروره
التالي
ارجاء جلسة استجواب فضل شاكر الى ٣ شباط ٢٠٢٦ نزولا عند طلب وكيلة الدفاع للاطلاع على الملف
اللجنة الرسميّة المنظمة لزيارة قداسة البابا: على المواطنين الوصول عند الخامسة صباحًا للمشاركة بالقداس في بيروت
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:40
وزارة الداخلية: تعاون لبنانيّ سعوديّ أدى إلى إحباط محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى لبنان
أمن وقضاء
09:40
وزارة الداخلية: تعاون لبنانيّ سعوديّ أدى إلى إحباط محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى لبنان
0
أخبار لبنان
09:39
رائد خوري يحسم الموقف: الفجوة المالية واحدة... والخلافات سياسية لا تقنية
أخبار لبنان
09:39
رائد خوري يحسم الموقف: الفجوة المالية واحدة... والخلافات سياسية لا تقنية
0
منوعات
09:31
أخفى جثة والدته في المنزل وتنكّر بملابسها لثلاث سنوات… الهدف صادم وهكذا انفضحت حيلته
منوعات
09:31
أخفى جثة والدته في المنزل وتنكّر بملابسها لثلاث سنوات… الهدف صادم وهكذا انفضحت حيلته
0
أخبار دولية
09:20
خطف 10 أشخاص في ولاية كوارا في نيجيريا
أخبار دولية
09:20
خطف 10 أشخاص في ولاية كوارا في نيجيريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
05:57
اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: الذين لم يُسجّلوا ولا يملكون بطاقات ويرغبون في حضور القدّاس على واجهة بيروت البحرية يمكنهم التواجد في المحيط الخارجي للموقع
خبر عاجل
05:57
اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: الذين لم يُسجّلوا ولا يملكون بطاقات ويرغبون في حضور القدّاس على واجهة بيروت البحرية يمكنهم التواجد في المحيط الخارجي للموقع
0
خبر عاجل
05:52
اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: من المتوقّع أن يشارك أكثر من 120 ألف شخص في قدّاس بيروت وننصح الحاضرين في حال كان الطقس ماطرًا بإحضار ما يقيهم من الأمطار
خبر عاجل
05:52
اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: من المتوقّع أن يشارك أكثر من 120 ألف شخص في قدّاس بيروت وننصح الحاضرين في حال كان الطقس ماطرًا بإحضار ما يقيهم من الأمطار
0
خبر عاجل
05:50
رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري: سيكون هناك تفتيش في كل النقاط المحيطة بالبقعة التي سيتواجد فيها قداسة البابا وعلى طول المسالك التي سيمرّ عليها بالاضافة الى عناصر أمنية مُجهّزة
خبر عاجل
05:50
رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري: سيكون هناك تفتيش في كل النقاط المحيطة بالبقعة التي سيتواجد فيها قداسة البابا وعلى طول المسالك التي سيمرّ عليها بالاضافة الى عناصر أمنية مُجهّزة
0
خبر عاجل
05:31
ارجاء جلسة استجواب فضل شاكر الى ٣ شباط ٢٠٢٦ نزولا عند طلب وكيلة الدفاع للاطلاع على الملف
خبر عاجل
05:31
ارجاء جلسة استجواب فضل شاكر الى ٣ شباط ٢٠٢٦ نزولا عند طلب وكيلة الدفاع للاطلاع على الملف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2025-11-02
بعد غياب أكثر من شهر بسبب الاصابة... نيمار يعود الى اللعب مجدداً مع هذا الفريق
رياضة
2025-11-02
بعد غياب أكثر من شهر بسبب الاصابة... نيمار يعود الى اللعب مجدداً مع هذا الفريق
0
خبر عاجل
2025-10-04
الإعلامية هيلدا خليفة تقدّم حفلة انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2025... لا تفوتوا متابعة الليلة المميزة الساعة 8:30 مساءً عبر الـLBCI
خبر عاجل
2025-10-04
الإعلامية هيلدا خليفة تقدّم حفلة انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2025... لا تفوتوا متابعة الليلة المميزة الساعة 8:30 مساءً عبر الـLBCI
0
منوعات
06:27
زفاف بـ6.7 مليون دولار… جينيفر لوبيز تشعل الاحتفال في قصر جيمس بوند وهذه هوية العروسين (فيديو)
منوعات
06:27
زفاف بـ6.7 مليون دولار… جينيفر لوبيز تشعل الاحتفال في قصر جيمس بوند وهذه هوية العروسين (فيديو)
0
أخبار لبنان
06:09
الأمم المتحدة: استشهاد 127 مدنيًا على الأقل في هجمات إسرائيليّة داخل لبنان منذ وقف إطلاق النار
أخبار لبنان
06:09
الأمم المتحدة: استشهاد 127 مدنيًا على الأقل في هجمات إسرائيليّة داخل لبنان منذ وقف إطلاق النار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:51
عدوان: برّي والمجلس مسؤولان عن أي خلل في موعد الانتخابات النيابية
أخبار لبنان
07:51
عدوان: برّي والمجلس مسؤولان عن أي خلل في موعد الانتخابات النيابية
0
حال الطقس
07:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
حال الطقس
07:48
كم بلغت نسبة المتساقطات... والى متى سيبقى الطقس ماطراً؟
0
أخبار لبنان
06:44
اللجنة المنظمة تكشف تفاصيل زيارة قداسة البابا: إجراءات أمنية دقيقة ونصائح للحضور
أخبار لبنان
06:44
اللجنة المنظمة تكشف تفاصيل زيارة قداسة البابا: إجراءات أمنية دقيقة ونصائح للحضور
0
أخبار لبنان
04:13
سلام: تطوير مرفأ بيروت هو من أركان نهوض البلاد... ورسامني: ندعم أي خطة نهوض للمرفأ
أخبار لبنان
04:13
سلام: تطوير مرفأ بيروت هو من أركان نهوض البلاد... ورسامني: ندعم أي خطة نهوض للمرفأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:10
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:06
خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:06
خرق أمني في صفوف حزب الله وقلق على مستوى الطائفة الشيعية
4
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
حال الطقس
02:54
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
5
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
6
أمن وقضاء
04:45
جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية
أمن وقضاء
04:45
جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية
7
خبر عاجل
05:16
رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري عن زيارة البابا لاوون: نطلب من الجمهور الحضور باكرًا لتجنب الازدحام وعدم إحضار أي مواد قابلة للاشتعال والاكتفاء بحمل علم الفاتيكان أو علم لبنان فقط مع منع استخدام الدرون في منطقة تواجد البابا
خبر عاجل
05:16
رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري عن زيارة البابا لاوون: نطلب من الجمهور الحضور باكرًا لتجنب الازدحام وعدم إحضار أي مواد قابلة للاشتعال والاكتفاء بحمل علم الفاتيكان أو علم لبنان فقط مع منع استخدام الدرون في منطقة تواجد البابا
8
أخبار لبنان
16:00
حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات
أخبار لبنان
16:00
حريق المعمل في أنفه... إليكم المستجدات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More