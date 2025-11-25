ارجاء جلسة استجواب فضل شاكر الى ٣ شباط ٢٠٢٦ نزولا عند طلب وكيلة الدفاع للاطلاع على الملف

رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري: سيكون هناك تفتيش في كل النقاط المحيطة بالبقعة التي سيتواجد فيها قداسة البابا وعلى طول المسالك التي سيمرّ عليها بالاضافة الى عناصر أمنية مُجهّزة

العميد جوزيف مسلّم عن زيارة البابا لاوون: في اليوم الأول سيصل قداسة البابا إلى المطار ثم يتوجّه إلى القصر الجمهوري وبعدها إلى السفارة الباباوية وستغلق الطريق فقط قبيل مرور الموكب البابوي ويُعاد فتحها بعد مروره