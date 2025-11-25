الأخبار
اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: من المتوقّع أن يشارك أكثر من 120 ألف شخص في قدّاس بيروت وننصح الحاضرين في حال كان الطقس ماطرًا بإحضار ما يقيهم من الأمطار

2025-11-25
اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: من المتوقّع أن يشارك أكثر من 120 ألف شخص في قدّاس بيروت وننصح الحاضرين في حال كان الطقس ماطرًا بإحضار ما يقيهم من الأمطار

LBCI
خبر عاجل
05:57

اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: الذين لم يُسجّلوا ولا يملكون بطاقات ويرغبون في حضور القدّاس على واجهة بيروت البحرية يمكنهم التواجد في المحيط الخارجي للموقع

LBCI
خبر عاجل
05:50

رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري: سيكون هناك تفتيش في كل النقاط المحيطة بالبقعة التي سيتواجد فيها قداسة البابا وعلى طول المسالك التي سيمرّ عليها بالاضافة الى عناصر أمنية مُجهّزة

LBCI
خبر عاجل
05:31

ارجاء جلسة استجواب فضل شاكر الى ٣ شباط ٢٠٢٦ نزولا عند طلب وكيلة الدفاع للاطلاع على الملف

LBCI
خبر عاجل
05:24

العميد جوزيف مسلّم عن زيارة البابا لاوون: في اليوم الأول سيصل قداسة البابا إلى المطار ثم يتوجّه إلى القصر الجمهوري وبعدها إلى السفارة الباباوية وستغلق الطريق فقط قبيل مرور الموكب البابوي ويُعاد فتحها بعد مروره

