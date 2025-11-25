رئيس أركان لواء الحرس الجمهوري: سيكون هناك تفتيش في كل النقاط المحيطة بالبقعة التي سيتواجد فيها قداسة البابا وعلى طول المسالك التي سيمرّ عليها بالاضافة الى عناصر أمنية مُجهّزة

التالي

اللجنة الرسمية المنظمة لزيارة قداسة البابا: من المتوقّع أن يشارك أكثر من 120 ألف شخص في قدّاس بيروت وننصح الحاضرين في حال كان الطقس ماطرًا بإحضار ما يقيهم من الأمطار