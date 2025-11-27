الراعي للـLBCI: لا أعتقد أن هناك تقسيمات في المنطقة ولكن لبنان صغير وأضع نقطة استفهام على دول العالم وأسألهم: هل بالفعل يريدون السلام؟

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك