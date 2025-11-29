مصدر في حرس الثورة الإسلامية للميادين: لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إطلاق صواريخ بالستية إيرانية نحو شمال العراق فهذه الشائعات تروجها منصات إعلامية تابعة لإسرائيل

مصادر غربية للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس تتوجّه إلى تل أبيب الأسبوع المقبل قبل وصولها الى لبنان والمصادر تؤكد أن النقاش مع الجانب الاسرائيلي سيركّز على الشق العسكري

