البابا لاون من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان: أحيي كل مناطق لبنان التي لم أتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك