الجميل من بعبدا: لن نستعيد أموال الناس ما لم نستعد إقتصادنا ولن نستعيد إقتصادنا من دون إستقرار وعلينا جميعًا أن نكون يدًا واحدة وندفع باتجاه إنهاء حالة الحرب في لبنان وعلى حدوده

