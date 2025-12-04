العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين

ذكرت الجريدة الرسمية في العراق إنه قرر تجميد أموال "إرهابيين" ومن بينهم جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيون في اليمن.



ومن المرجح أن تلقى هذه الخطوة ترحيبًا من واشنطن الساعية إلى تقليص نفوذ إيران في العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط حيث يوجد حلفاء لطهران.



وتعد إيران جارها وحليفها العراق عنصرًا حيويًا من أجل استمرار صمود اقتصادها في ظل العقوبات.



لكن بغداد، الشريكة لكل من الولايات المتحدة وإيران، تخشى أن تقع في مرمى نيران سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط على طهران.