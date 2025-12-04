الأخبار
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
خبر عاجل
2025-12-04 | 04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
ذكرت الجريدة الرسمية في العراق إنه قرر تجميد أموال "إرهابيين" ومن بينهم جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيون في اليمن.
ومن المرجح أن تلقى هذه الخطوة ترحيبًا من واشنطن الساعية إلى تقليص نفوذ إيران في العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط حيث يوجد حلفاء لطهران.
وتعد إيران جارها وحليفها العراق عنصرًا حيويًا من أجل استمرار صمود اقتصادها في ظل العقوبات.
لكن بغداد، الشريكة لكل من الولايات المتحدة وإيران، تخشى أن تقع في مرمى نيران سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للضغط على طهران.
أخبار دولية
خبر عاجل
أموال
اللبناني
والحوثيين
التالي
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
الجميل من بعبدا: لن نستعيد أموال الناس ما لم نستعد إقتصادنا ولن نستعيد إقتصادنا من دون إستقرار وعلينا جميعًا أن نكون يدًا واحدة وندفع باتجاه إنهاء حالة الحرب في لبنان وعلى حدوده
السابق
مقالات ذات صلة
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
0
آخر الأخبار
2025-11-14
البستاني لـ #جدل : المبلغ الأميركيّ المخصّص للجيش اللبنانيّ لم يُجمّد
آخر الأخبار
2025-11-14
البستاني لـ #جدل : المبلغ الأميركيّ المخصّص للجيش اللبنانيّ لم يُجمّد
0
أخبار لبنان
2025-11-06
واشنطن تفرض عقوبات على أفراد تتهمهم بغسل أموال لصالح حزب الله
أخبار لبنان
2025-11-06
واشنطن تفرض عقوبات على أفراد تتهمهم بغسل أموال لصالح حزب الله
0
أخبار لبنان
2025-11-16
قماطي: رئيس حزب لبناني يطالب بنزح سلاح حزب الله فيما مستودعات حزبه مدججة بالسلاح الأميركي
أخبار لبنان
2025-11-16
قماطي: رئيس حزب لبناني يطالب بنزح سلاح حزب الله فيما مستودعات حزبه مدججة بالسلاح الأميركي
0
خبر عاجل
08:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
خبر عاجل
08:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
0
خبر عاجل
08:13
غارة إسرائيلية على بلدة جباع في جنوب لبنان
خبر عاجل
08:13
غارة إسرائيلية على بلدة جباع في جنوب لبنان
0
خبر عاجل
08:08
غارة إسرائيلية على بلدة محرونة
خبر عاجل
08:08
غارة إسرائيلية على بلدة محرونة
0
خبر عاجل
08:05
تدابير سير في شارع الجنرال نجم ونفق الأوزاعي - بيروت
خبر عاجل
08:05
تدابير سير في شارع الجنرال نجم ونفق الأوزاعي - بيروت
زوارنا يقرأون الآن
0
صحة وتغذية
2025-11-01
مشروب شائع يحمي من مخاطر الجلوس لفترات طويلة... هذا ما وجده العلماء!
صحة وتغذية
2025-11-01
مشروب شائع يحمي من مخاطر الجلوس لفترات طويلة... هذا ما وجده العلماء!
0
اقتصاد
2025-09-29
"المالية": تحويل رواتب ومعاشات العاملين والمتعاقدين والاجهزة الامنية كافة الى مصرف لبنان
اقتصاد
2025-09-29
"المالية": تحويل رواتب ومعاشات العاملين والمتعاقدين والاجهزة الامنية كافة الى مصرف لبنان
0
أخبار دولية
2025-11-06
إسرائيل أعلنت الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة بسبب "تهديد من مسيّرات" تهرّب أسلحة الى غزة
أخبار دولية
2025-11-06
إسرائيل أعلنت الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة بسبب "تهديد من مسيّرات" تهرّب أسلحة الى غزة
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-19
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-19
مقدمة النشرة المسائية 19-09-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:15
نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...
أخبار دولية
08:15
نتنياهو يقول انه انتصر على الجبهات السبع وعين الصحافة والمراقبين حول لبنان...
0
أخبار لبنان
08:12
سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
08:12
سلام اجتمع برئيس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم قبيل جلسة مجلس الوزراء... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
04:00
الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض
أخبار لبنان
04:00
الجميل من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بتعيين السفير كرم وتمنينا أن تنجح الدولة في تحقيق أهداف التفاوض
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
تقارير نشرة الاخبار
16:55
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
13:56
أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي
1
خبر عاجل
12:57
هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم
خبر عاجل
12:57
هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم
2
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
3
أخبار لبنان
04:35
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
أخبار لبنان
04:35
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
4
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
5
خبر عاجل
04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
خبر عاجل
04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
6
حال الطقس
02:15
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:15
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
7
أخبار لبنان
09:17
السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح
أخبار لبنان
09:17
السفارة الأميركية: إضافة مشاركين مدنيين إلى اللجنة التقنية العسكرية للبنان يعزز الاستقرار والنجاح
8
خبر عاجل
12:53
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
خبر عاجل
12:53
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
