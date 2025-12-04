أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي هاجم مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.



وقال أدرعي عبر "إكس": "أغار الجيش الإسرائيلي قبل قليل على مستودعات أسلحة عدة تابعة لحزب الله بجنوب لبنان".



وأضاف: "لقد وضعت المستودعات في قلب السكان المدنيين بما يشكل مثالًا اضافيًا لقيام حزب الله باستخدام السكان دروعا بشرية لأنشطته من داخل ممتلكات مدنية".