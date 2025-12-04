معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر

التالي

الجميل من بعبدا: لن نستعيد أموال الناس ما لم نستعد إقتصادنا ولن نستعيد إقتصادنا من دون إستقرار وعلينا جميعًا أن نكون يدًا واحدة وندفع باتجاه إنهاء حالة الحرب في لبنان وعلى حدوده