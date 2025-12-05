الأخبار
الرئيس عون يلتقي في قصر بعبدا ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي

2025-12-05 | 02:01
الرئيس عون يلتقي في قصر بعبدا ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي
الرئيس عون يلتقي في قصر بعبدا ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي

الرئيس عون اكد امام وفد مجلس الامن ان لبنان ملتزم باستكمال خطة حصر السلاح كما اشادت الموفدة الاميركية مورغان اورتيغوس بقرار تكليف السفير سيمون كرم
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
