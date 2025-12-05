مورغان أورتاغوس للصحافيين من عين التينة: شخصيّة السفير سيمون كرم تعطي انطباعًا جيدًا "impressive" واجتماعات الميكانيزم كانت أفضل لأنها ضمت مدنيين

التالي

ممثل باناما في مجلس الامن ردا على سؤال للـLBCI حول امكانية احتفال لبنان بعيد الميلاد من دون حرب: نحن نأمل ذلك وواثقون من أنّه يجب أن يكون احتمالًا واردًا