بري يلتقي في هذه الاثناء سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي

مورغان أورتاغوس للصحافيين من عين التينة: شخصيّة السفير سيمون كرم تعطي انطباعًا جيدًا "impressive" واجتماعات الميكانيزم كانت أفضل لأنها ضمت مدنيين

وفد مجلس الامن لم يطرح صيغا لما بعد انتهاء ولاية اليونيفل بل كان مستمعا لطروحات الجانب اللبناني والرئيس عون اكد ان لبنان منفتح على كل الصيغ متمنيا ان يبقى للبنان حضور دولي حتى بعد انتهاء ولاية اليونيفل