وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يؤدي الى خفض التصعيد وابعاد شبح العدوان عن لبنان الشقيق وهناك اتفاق لوقف العمليات العدائية تم التوقيع عليه العام الماضي ولبنان ملتزم تماما بتنفيذ هذا الإتفاق

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك