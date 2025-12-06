الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يؤدي الى خفض التصعيد وابعاد شبح العدوان عن لبنان الشقيق وهناك اتفاق لوقف العمليات العدائية تم التوقيع عليه العام الماضي ولبنان ملتزم تماما بتنفيذ هذا الإتفاق

2025-12-06 | 04:06
وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يؤدي الى خفض التصعيد وابعاد شبح العدوان عن لبنان الشقيق وهناك اتفاق لوقف العمليات العدائية تم التوقيع عليه العام الماضي ولبنان ملتزم تماما بتنفيذ هذا الإتفاق
وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يؤدي الى خفض التصعيد وابعاد شبح العدوان عن لبنان الشقيق وهناك اتفاق لوقف العمليات العدائية تم التوقيع عليه العام الماضي ولبنان ملتزم تماما بتنفيذ هذا الإتفاق

LBCI التالي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للـLBCI: هناك جدية لدى الجانب اللبناني لتنفيذ قرار وقف الاعتداءات ونتحرك مع الجانب الاميركي لخفض التصعيد والعمل على التركيز على المسار الديبلوماسي لدعم خطة الحكومة
البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لمركبات تكتيكية متوسطة ومعدات ذات صلة إلى لبنان بتكلفة تقديرية 90.5 مليون دولار
LBCI السابق

آخر الأخبار

LBCI
أمن وقضاء
07:39

تدابير سير بتاريخي 6 و7-12-2025 في الكحالة بمناسبة إنارة شجرة الميلاد وفي جونيه بسبب إزالة زينة وأعلام بعد انتهاء زيارة قداسة البابا لبنان

LBCI
أخبار دولية
07:23

تركيا: يجب تشكيل إدارة لغزة وقوة شرطة قبل نزع سلاح حماس

LBCI
أخبار دولية
07:16

وزير خارجية مصر: يجب نشر قوة الاستقرار الدولية على طول الخط الأصفر في غزة

LBCI
خبر عاجل
07:08

توم براك يردّ عبر الـLBCI على الانتقادات حول تدخّله في الملف اللبناني: "طالما تقولون إنني لست معنيا به فلا تعليق لدي" وميشال عيسى سفير ممتاز وسيقوم بعمل رائع

LBCI
خبر عاجل
07:08

توم براك يردّ عبر الـLBCI على الانتقادات حول تدخّله في الملف اللبناني: "طالما تقولون إنني لست معنيا به فلا تعليق لدي" وميشال عيسى سفير ممتاز وسيقوم بعمل رائع

LBCI
خبر عاجل
04:21

الجيش يوقف 6 متورطين في الاعتداء على دورية لليونيفيل

LBCI
خبر عاجل
04:17

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للـLBCI: هناك جدية لدى الجانب اللبناني لتنفيذ قرار وقف الاعتداءات ونتحرك مع الجانب الاميركي لخفض التصعيد والعمل على التركيز على المسار الديبلوماسي لدعم خطة الحكومة

LBCI
خبر عاجل
15:04

البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لمركبات تكتيكية متوسطة ومعدات ذات صلة إلى لبنان بتكلفة تقديرية 90.5 مليون دولار

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-09

مقدمة النشرة المسائية 9-11-2025

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-26

اشتباك مسلح في منطقة المشرفة الحدودية بين لبنان وسوريا بين مواطن وعناصر من حرس الحدود السورية

LBCI
أمن وقضاء
06:01

ضبط كمية ضخمة من مرقة الدجاج المهربة والمنتهية الصلاحية

LBCI
أخبار دولية
07:16

وزير خارجية مصر: يجب نشر قوة الاستقرار الدولية على طول الخط الأصفر في غزة

بالفيديو
LBCI
أخبار لبنان
04:19

وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يُبعد شبح العدوان عن لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:33

تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

العرب في الرياض… بسبب الموسيقى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر

LBCI
أخبار لبنان
13:28

اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد

LBCI
رياضة
14:23

تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

LBCI
حال الطقس
02:46

منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
12:42

أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان

LBCI
أخبار لبنان
02:52

لقاء بين نواف سلام وأحمد الشرع... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
02:19

رسالة من اعضاء الكونغرس الى الرئيسين عون وسلام تطالب بنزع سلاح الحزب: لقد انتهى زمن الوعود غير المنجزة

LBCI
أمن وقضاء
05:31

شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل

LBCI
أمن وقضاء
11:24

استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!

LBCI
أمن وقضاء
09:34

تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد

