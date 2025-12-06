وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للـLBCI: هناك جدية لدى الجانب اللبناني لتنفيذ قرار وقف الاعتداءات ونتحرك مع الجانب الاميركي لخفض التصعيد والعمل على التركيز على المسار الديبلوماسي لدعم خطة الحكومة

الجيش يوقف 6 متورطين في الاعتداء على دورية لليونيفيل

وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يؤدي الى خفض التصعيد وابعاد شبح العدوان عن لبنان الشقيق وهناك اتفاق لوقف العمليات العدائية تم التوقيع عليه العام الماضي ولبنان ملتزم تماما بتنفيذ هذا الإتفاق