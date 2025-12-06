الأخبار
توم براك يردّ عبر الـLBCI على الانتقادات حول تدخّله في الملف اللبناني: "طالما تقولون إنني لست معنيا به فلا تعليق لدي" وميشال عيسى سفير ممتاز وسيقوم بعمل رائع
خبر عاجل
2025-12-06 | 07:08
توم براك يردّ عبر الـLBCI على الانتقادات حول تدخّله في الملف اللبناني: "طالما تقولون إنني لست معنيا به فلا تعليق لدي" وميشال عيسى سفير ممتاز وسيقوم بعمل رائع
آخر الأخبار
أخبار دولية
11:28
ماكرون يزور لندن الاثنين للقاء ستارمر وزيلينسكي وميرتس
أخبار دولية
11:28
ماكرون يزور لندن الاثنين للقاء ستارمر وزيلينسكي وميرتس
0
أمن وقضاء
11:20
إطلاق نار باتجاه احد المواطنين في المنية...
أمن وقضاء
11:20
إطلاق نار باتجاه احد المواطنين في المنية...
0
آخر الأخبار
10:46
رئيس وفد مجلس الامن في ختام الجولة: وددنا ان نجد فرصة خلال هذه الزيارة لتدارس الخيارات لتطبيق القرار ١٧٠١ بعد مغادرة اليونيفل من لبنان ونتطلع لمرفعة توصيات الامين العام كما ندعم قرار الحكومة اللبنانية بضمان حصر الدولة لكل الاسلحة
آخر الأخبار
10:46
رئيس وفد مجلس الامن في ختام الجولة: وددنا ان نجد فرصة خلال هذه الزيارة لتدارس الخيارات لتطبيق القرار ١٧٠١ بعد مغادرة اليونيفل من لبنان ونتطلع لمرفعة توصيات الامين العام كما ندعم قرار الحكومة اللبنانية بضمان حصر الدولة لكل الاسلحة
0
أخبار لبنان
10:43
سلام: لبنان يحتاج إلى قوة أممية لسدّ فراغ "اليونيفيل" والحفاظ على الاستقرار
أخبار لبنان
10:43
سلام: لبنان يحتاج إلى قوة أممية لسدّ فراغ "اليونيفيل" والحفاظ على الاستقرار
0
خبر عاجل
04:21
الجيش يوقف 6 متورطين في الاعتداء على دورية لليونيفيل
خبر عاجل
04:21
الجيش يوقف 6 متورطين في الاعتداء على دورية لليونيفيل
0
خبر عاجل
04:17
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للـLBCI: هناك جدية لدى الجانب اللبناني لتنفيذ قرار وقف الاعتداءات ونتحرك مع الجانب الاميركي لخفض التصعيد والعمل على التركيز على المسار الديبلوماسي لدعم خطة الحكومة
خبر عاجل
04:17
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للـLBCI: هناك جدية لدى الجانب اللبناني لتنفيذ قرار وقف الاعتداءات ونتحرك مع الجانب الاميركي لخفض التصعيد والعمل على التركيز على المسار الديبلوماسي لدعم خطة الحكومة
0
خبر عاجل
04:06
وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يؤدي الى خفض التصعيد وابعاد شبح العدوان عن لبنان الشقيق وهناك اتفاق لوقف العمليات العدائية تم التوقيع عليه العام الماضي ولبنان ملتزم تماما بتنفيذ هذا الإتفاق
خبر عاجل
04:06
وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يؤدي الى خفض التصعيد وابعاد شبح العدوان عن لبنان الشقيق وهناك اتفاق لوقف العمليات العدائية تم التوقيع عليه العام الماضي ولبنان ملتزم تماما بتنفيذ هذا الإتفاق
0
خبر عاجل
15:04
البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لمركبات تكتيكية متوسطة ومعدات ذات صلة إلى لبنان بتكلفة تقديرية 90.5 مليون دولار
خبر عاجل
15:04
البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لمركبات تكتيكية متوسطة ومعدات ذات صلة إلى لبنان بتكلفة تقديرية 90.5 مليون دولار
0
آخر الأخبار
2025-11-02
الجناح العسكري لحركة حماس: سنسلم رفات 3 رهائن في غزة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي
آخر الأخبار
2025-11-02
الجناح العسكري لحركة حماس: سنسلم رفات 3 رهائن في غزة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي
0
أخبار لبنان
2025-12-05
قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" تنازل مجاني
أخبار لبنان
2025-12-05
قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" تنازل مجاني
0
آخر الأخبار
2025-12-05
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه تقاطع المدينة الرياضية بسبب تعطل شاحنة
آخر الأخبار
2025-12-05
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه تقاطع المدينة الرياضية بسبب تعطل شاحنة
0
أخبار لبنان
2025-10-12
البطريركية الأرمنية الكاثوليكية تعلن برنامج الاحتفالات الرسمية بمناسبة تقديس الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان
أخبار لبنان
2025-10-12
البطريركية الأرمنية الكاثوليكية تعلن برنامج الاحتفالات الرسمية بمناسبة تقديس الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان
0
أخبار لبنان
07:57
نواف سلام للـLBCI: وفد من غرفة التجارة والصناعة سيتوجه الى سوريا قريبا
أخبار لبنان
07:57
نواف سلام للـLBCI: وفد من غرفة التجارة والصناعة سيتوجه الى سوريا قريبا
0
أخبار دولية
07:41
الـLBCI تواكب فعاليات منتدى الدوحة
أخبار دولية
07:41
الـLBCI تواكب فعاليات منتدى الدوحة
0
أخبار لبنان
07:41
وزير العمل: للضغط على إسرائيل لتلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية
أخبار لبنان
07:41
وزير العمل: للضغط على إسرائيل لتلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية
0
أخبار دولية
07:37
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات للـLBCI: طالما نحن دولة قوية فهذا الكلام لا قيمة له
أخبار دولية
07:37
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات للـLBCI: طالما نحن دولة قوية فهذا الكلام لا قيمة له
0
أخبار لبنان
07:34
توم براك للـLBCI: ميشال عيسى سفير ممتاز وسيقوم بعمل رائع... وهذا ما قاله عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل
أخبار لبنان
07:34
توم براك للـLBCI: ميشال عيسى سفير ممتاز وسيقوم بعمل رائع... وهذا ما قاله عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل
0
أخبار لبنان
06:39
علي حسن خليل: الإطار الوحيد كآلية للتفاوض هو لجنة المياكنيزم
أخبار لبنان
06:39
علي حسن خليل: الإطار الوحيد كآلية للتفاوض هو لجنة المياكنيزم
0
أخبار لبنان
04:19
وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يُبعد شبح العدوان عن لبنان
أخبار لبنان
04:19
وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يُبعد شبح العدوان عن لبنان
0
أخبار دولية
03:38
رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة
أخبار دولية
03:38
رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:33
تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين
تقارير نشرة الاخبار
15:33
تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين
1
حال الطقس
02:46
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:46
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
2
رياضة
14:23
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
رياضة
14:23
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
3
أمن وقضاء
05:31
شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
05:31
شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل
4
أخبار لبنان
02:52
لقاء بين نواف سلام وأحمد الشرع... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
02:52
لقاء بين نواف سلام وأحمد الشرع... وهذا ما جرى بحثه
5
أمن وقضاء
12:42
أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان
أمن وقضاء
12:42
أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان
6
أخبار لبنان
02:19
رسالة من اعضاء الكونغرس الى الرئيسين عون وسلام تطالب بنزع سلاح الحزب: لقد انتهى زمن الوعود غير المنجزة
أخبار لبنان
02:19
رسالة من اعضاء الكونغرس الى الرئيسين عون وسلام تطالب بنزع سلاح الحزب: لقد انتهى زمن الوعود غير المنجزة
7
أمن وقضاء
04:38
انتحل صفة مواطن لبناني وتجول بمستندات مزوّرة… فوقع في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
04:38
انتحل صفة مواطن لبناني وتجول بمستندات مزوّرة… فوقع في قبضة أمن الدولة
8
أمن وقضاء
13:53
لدى وصوله من كندا... الامن العام يصادر مستندات ماريو مبارك الثبوتية واجهزته
أمن وقضاء
13:53
لدى وصوله من كندا... الامن العام يصادر مستندات ماريو مبارك الثبوتية واجهزته
