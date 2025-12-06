الجيش يوقف 6 متورطين في الاعتداء على دورية لليونيفيل

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه ليل 3 - 4 / 12 / 2025، اعتدى عدد من المواطنين على دورية لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل على طريق الطيري - بنت جبيل، ما أدى إلى تضرر آلية تابعة لها، من دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها، وقد باشر الجيش فورًا متابعة الموضوع لملاحقة الفاعلين، ونتيجة المتابعة، أوقفت مديرية المخابرات ستة متورطين في الاعتداء.



وشددت قيادة الجيش على خطورة أي اعتداء على اليونيفيل، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين.



ولفتت إلى الدور الأساسي الذي تقوم به اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار.



وأكدت قيادة الجيش أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.