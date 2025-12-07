نتنياهو: نعتقد أنّ هناك سبيلًا للوصول إلى سلام قابل للتطبيق مع جيراننا الفلسطينيين

نتنياهو: نعتقد أنّ هناك طريقًا لتحقيق سلام أوسع مع الدول العربية

سلام: أريد والرئيس عون الاصلاحات وحصر السلاح لكننا نأتي من خلفيات مختلفة إذ نملك طرقًا مختلفة قد لا نكون نسير في السرعة نفسها ولكننا موافقون في الوجهة نفسها