نتنياهو: نعتقد أنّ هناك طريقًا لتحقيق سلام أوسع مع الدول العربية

لا تفوّتوا مشاهدة الحلقة السابعة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساءً عبر الـLBCI

لا تفوّتوا مشاهدة الحلقة السابعة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساءً عبر الـLBCI

نتنياهو: نعتقد أنّ هناك سبيلًا للوصول إلى سلام قابل للتطبيق مع جيراننا الفلسطينيين