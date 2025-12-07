الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من عين التينة: نحن مع تعزيز الجيش ومع الاجراءات التي يقوم بها في جنوب الليطاني في ما يتعلق بحصر السلاح وسيادة الدولة على ارض الجنوب ومن ثم تعميم الامر على كامل الاراضي اللبنانية

