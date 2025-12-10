الجميل: المطلوب من الدولة اللبنانية أخد المبادرة لقمع أي مجموعة مسلحة خارجة على القانون فللدفع نحو التنفيذ لحماية بلادنا من الضربات الإسرائيلية

الجميل: كنت أفضل عدم رفع أعلام غير العلم اللبنانيّ كما حصل في اليومين الماضيين احترامًا لما قدّمه لبنان للشعب السوريّ وأعتقد أصبح بإمكان الشعب السوريّ المناصر للحكم الجديد العودة إلى بلاده

الجميل: اجتماعي مع الموفد الفرنسيّ مهم جدًا أوضحنا أنّ هذه المرحلة إمّا تكون مفصلية نحو الأفضل وإمّا إن لم نقم باللازم فسيدفع لبنان الثمن مرة أخرى لذلك أحمل حزب الله المسؤولية