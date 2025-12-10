الجميل: كنت أفضل عدم رفع أعلام غير العلم اللبنانيّ كما حصل في اليومين الماضيين احترامًا لما قدّمه لبنان للشعب السوريّ وأعتقد أصبح بإمكان الشعب السوريّ المناصر للحكم الجديد العودة إلى بلاده

