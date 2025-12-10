الأخبار
معلومات الـLBCI: طائرة تابعة للخطوط الجوية اليونانية كانت متجهة من لارناكا الى تل ابيب دخلت الاجواء اللبنانية بعدما تذرعت بسوء الاحوال الجوية فطلب منها برج المراقبة في مطار بيروت الدولي مغادرة الاجواء اللبنانية واكملت طريقها نحو تل ابيب

2025-12-10 | 09:46
الجميل: اجتماعي مع الموفد الفرنسيّ مهم جدًا أوضحنا أنّ هذه المرحلة إمّا تكون مفصلية نحو الأفضل وإمّا إن لم نقم باللازم فسيدفع لبنان الثمن مرة أخرى لذلك أحمل حزب الله المسؤولية
معلومات الـLBCI: الوفد القضائيّ الذي سيتوجه إلى سوريا صباح غد للبحث في ملف الموقوفين يضم مندوب نائب رئيس الحكومة طارق متري ومندوب الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم والقاضي رجا أبي نادر وستعقد لقاءات في وزارة العدل السورية حسب جدول الأعمال
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"

LBCI
أخبار لبنان
13:27

نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله

LBCI
خبر عاجل
12:42

مصدر سوري رسمي للـLBCI حول الاجتماع القضائي في دمشق: الطرف اللبناني لا يتعامل بالجدّية والحزم اللازمين لحسم ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وهناك إصرار على توجيه تهم جزائية لبعض الموقوفين رغم تقديمنا أدلّة تُثبت عكس ذلك

LBCI
خبر عاجل
11:07

سلام في صحيفة فاينانشال تايمز: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل من لبنان بالإضافة إلى تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية وهي المؤسسة الأكثر قدرة على ضمان الاستقرار في البلاد

LBCI
خبر عاجل
11:05

سلام في صحيفة فاينانشال تايمز: إسرائيل تواصل انتهاك سيادة لبنان واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال خمسة مواقع على الأقل في الجنوب وهذه الإجراءات تؤدي الى عدم الاستقرار وتغذي تجدد الصراعات وتقوض جهود الحكومة لاستعادة سلطة الدولة

LBCI
خبر عاجل
11:05

سلام في صحيفة فاينانشال تايمز: لبنان مهم لاستقرار المنطقة الأوسع ونحن لا نطلب من اشقائنا وشركائنا الدوليين أن يقوموا بعملنا نيابة عنا بل أن يقفوا معنا ويساعدوننا على النجاح

LBCI
أخبار لبنان
08:06

بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت

LBCI
أخبار دولية
11:32

ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب في ملف حرب أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-19

رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": سنعمل على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-06

ترامب: لم أبلغ نتنياهو بألا يكون سلبيا بشأن صفقة للرهائن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"

LBCI
أخبار لبنان
13:27

نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:44

مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025

LBCI
أخبار لبنان
07:18

عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا

LBCI
أخبار لبنان
06:35

السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف

LBCI
أخبار لبنان
06:32

وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ

LBCI
أخبار لبنان
04:37

الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون

LBCI
حال الطقس
03:46

الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
05:56

بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل

LBCI
خبر عاجل
05:06

رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها

LBCI
أخبار لبنان
04:52

مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي

LBCI
خبر عاجل
10:23

معلومات للـLBCI: الجانب اللبناني استغرب ما نقل عن أجواء غير ايجابية سادت الاجتماع القضائي في دمشق من الجانب السوري وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك نية لبنانية في تسهيل التعاون لكن لا يمكن تجاوز الأطر القانونية والمؤسساتية المرعية الإجراء في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية

LBCI
أمن وقضاء
05:38

الأمن العام يحذّر من موقع NANO CLEAN: تابع للعدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي المحتلة

