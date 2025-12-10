الأخبار
مصدر سوري للـLBCI: الاجتماع القضائي السوري اللبناني في دمشق لم يكن إيجابيا والمسودة المقترحة من الجانب اللبناني سيئة
خبر عاجل
2025-12-10 | 10:09
مصدر سوري للـLBCI: الاجتماع القضائي السوري اللبناني في دمشق لم يكن إيجابيا والمسودة المقترحة من الجانب اللبناني سيئة
الجميل: اجتماعي مع الموفد الفرنسيّ مهم جدًا أوضحنا أنّ هذه المرحلة إمّا تكون مفصلية نحو الأفضل وإمّا إن لم نقم باللازم فسيدفع لبنان الثمن مرة أخرى لذلك أحمل حزب الله المسؤولية
معلومات الـLBCI: الوفد القضائيّ الذي سيتوجه إلى سوريا صباح غد للبحث في ملف الموقوفين يضم مندوب نائب رئيس الحكومة طارق متري ومندوب الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم والقاضي رجا أبي نادر وستعقد لقاءات في وزارة العدل السورية حسب جدول الأعمال
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله
خبر عاجل
12:42
مصدر سوري رسمي للـLBCI حول الاجتماع القضائي في دمشق: الطرف اللبناني لا يتعامل بالجدّية والحزم اللازمين لحسم ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وهناك إصرار على توجيه تهم جزائية لبعض الموقوفين رغم تقديمنا أدلّة تُثبت عكس ذلك
خبر عاجل
11:07
سلام في صحيفة فاينانشال تايمز: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية والانسحاب الكامل من لبنان بالإضافة إلى تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية وهي المؤسسة الأكثر قدرة على ضمان الاستقرار في البلاد
خبر عاجل
11:05
سلام في صحيفة فاينانشال تايمز: إسرائيل تواصل انتهاك سيادة لبنان واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال خمسة مواقع على الأقل في الجنوب وهذه الإجراءات تؤدي الى عدم الاستقرار وتغذي تجدد الصراعات وتقوض جهود الحكومة لاستعادة سلطة الدولة
خبر عاجل
11:05
سلام في صحيفة فاينانشال تايمز: لبنان مهم لاستقرار المنطقة الأوسع ونحن لا نطلب من اشقائنا وشركائنا الدوليين أن يقوموا بعملنا نيابة عنا بل أن يقفوا معنا ويساعدوننا على النجاح
أخبار لبنان
08:06
بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت
أخبار دولية
11:32
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب في ملف حرب أوكرانيا
آخر الأخبار
2025-11-19
رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": سنعمل على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها
آخر الأخبار
2025-10-06
ترامب: لم أبلغ نتنياهو بألا يكون سلبيا بشأن صفقة للرهائن
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025
أخبار لبنان
07:18
عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا
أخبار لبنان
06:35
السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف
أخبار لبنان
06:32
وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ
أخبار لبنان
04:37
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
خبر عاجل
10:23
معلومات للـLBCI: الجانب اللبناني استغرب ما نقل عن أجواء غير ايجابية سادت الاجتماع القضائي في دمشق من الجانب السوري وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك نية لبنانية في تسهيل التعاون لكن لا يمكن تجاوز الأطر القانونية والمؤسساتية المرعية الإجراء في لبنان
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
أمن وقضاء
05:38
الأمن العام يحذّر من موقع NANO CLEAN: تابع للعدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي المحتلة
