عدد المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم والشهداء المفقودي الاثر هو 42... اليكم التفاصيل

تنشر الـLBCI المذكرة المقدمة الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والتي تشير الى أن عدد المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم، والشهداء المفقودي الاثر، الذين لم يعرف حتى تاريخه ما إذا كانوا قد إحتجزت جثامينهم لدى الإحتلال الإسرائيلي أم لا، هو 42.