معلومات للـLBCI: أثناء مهمة للجيش بمعاونة "اليونيفيل" في تفتيش بعض الاملاك الخاصة في يانوح لم يتم العثور على أي شيء تجدد الطلب بالدخول الى احدى الاملاك الخاصة التي سبق تفيتشها فحصل سوء تفاهم مع بعض الاهالي سرعان ما تم حله

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك