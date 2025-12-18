الأخبار
موقع وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات على سفن مرتبطة بإيران
خبر عاجل
2025-12-18 | 10:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
موقع وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات على سفن مرتبطة بإيران
خبر عاجل
وزارة
الخزانة
الأميركية:
واشنطن
عقوبات
مرتبطة
بإيران
التالي
ثلاث غارات اسرائيلية على جرود الهرمل مرتفعات زغرين
طارق متري خلال المؤتمر السنوي لمركز مالكوم كير – كارنيغي للشرق الأوسط: الجيش اللبناني جاهز للانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة وذلك من دون جدول زمني على أن تمتد هذه المرحلة من نهر الليطاني إلى نهر الأوّلي
السابق
آخر الأخبار
0
11:57
معلومات الـLBCI: جمارك المطار تضبط مجموعة كبيرة من المسدسات المهرّبة من طراز glock في مطار بيروت عبر طائرة قادمة من باريس
0
11:43
سلسلة لقاءات لوزيرة التربية: بحثٌ في ملفات تربوية عديدة
0
11:32
"تلقيت تهديدات بالقتل"... بعد أشهر من الحادثة: ضحية فضيحة حفل Coldplay تكسر صمتها وهذا ما كشفته
0
11:18
الفريكة بالدجاج... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
اخترنا لكم
0
11:57
معلومات الـLBCI: جمارك المطار تضبط مجموعة كبيرة من المسدسات المهرّبة من طراز glock في مطار بيروت عبر طائرة قادمة من باريس
0
10:15
الهيئة العامة للاستعلامات في مِصر عن اتفاقية الغاز مع إسرائيل: صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع
0
08:11
مصادر غربية للـLBCI: بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في باريس تقرّر أن يُعقَد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في وقتٍ ما خلال شهر شباط المقبل من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن
0
05:46
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي اليوم على سيارة من نوع رابيد في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
0
02:28
رئيس وزراء بلجيكا يرفض تحميل بلاده وحدها مخاطر استخدام الأصول الروسية المجمدة
0
2025-10-23
مفوضية العدل والتشريع في التقدمي الإشتراكي: كرامة المحامي خط أحمر
0
2025-11-11
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
0
03:24
نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: كدورة سياحية يشهد لبنان الذروة بين 22 كانون الأول و3 كانون الثاني ويمكن القول إن لبنان محجوز بالكامل "fully booked" و"fully loaded" ونحن نعلن جهوزيتنا الكاملة
بالفيديو
0
07:52
آخر المعلومات حول المؤتمر باريس الذي يحضره قائد الجيش...
0
07:06
جلسة تشريعية بين المقاطعة واقرار القوانين...وهكذا علّق النواب
0
06:20
تركيا تحث على محادثات سلمية بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية وتحذر من نفاد الصبر
0
04:22
نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: ما سنشهده في ليلة رأس السنة في القطاع المطعمي مختلف فنحو 70% من المطاعم ستعتمد نظام à la carte فيما سيعتمد جزء منها set menu مع مروحة أسعار مناسبة والقطاع في جهوزية كاملة
0
03:35
عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر للـLBCI: الارقام بتزايد والطائرات "مفوّلة" وشركات الطيران وضعت رحلات اضافية على بيروت وتوقعاتنا في موسم الاعياد أن نصل الى 20 الف زائر اي بزيادة 60% عن موسم العام الفائت
0
03:24
نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: كدورة سياحية يشهد لبنان الذروة بين 22 كانون الأول و3 كانون الثاني ويمكن القول إن لبنان محجوز بالكامل "fully booked" و"fully loaded" ونحن نعلن جهوزيتنا الكاملة
0
14:22
من الفوضى إلى البحث عن توازن: مؤتمر كارنيغي يضع لبنان في قلب نقاشات 2026
0
13:57
تكريم حاشد لابطال لبنان للتزلج… والعين على المشاركة الكثيفة في الالعاب الاولمبية
0
13:54
أسعد نكد يشارك في احتفال لأطفال دور الأيتام في زحلة... موسيقى رقص وألعاب وأجواء ميلادية
الأكثر قراءة
1
13:17
إذا أردت تصريف أو تحويل الأموال.. هذه هي الآلية الجديدة
2
04:46
مجلس النواب أقرّ مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب وقانون القضاء العدلي بعد تعديله
3
13:16
إسرائيل تضع خطة الحرب على حزب الله بانتظار قرار واشنطن
4
23:30
أسرار الصحف 18-12-2025
5
08:11
مصادر غربية للـLBCI: بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في باريس تقرّر أن يُعقَد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في وقتٍ ما خلال شهر شباط المقبل من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن
6
03:35
عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر للـLBCI: الارقام بتزايد والطائرات "مفوّلة" وشركات الطيران وضعت رحلات اضافية على بيروت وتوقعاتنا في موسم الاعياد أن نصل الى 20 الف زائر اي بزيادة 60% عن موسم العام الفائت
7
05:42
النائب جورج عدوان من مجلس النواب: لمن يحاول الاصطياد في المياه العكرة نؤكد أننا نتمسك بخطب القسم ونؤمن بالرئيس وواجباتنا تجاهه وتجاه مجتمعنا نحرص دائمًا على الاضاءة على طريقة سير الأمور
8
03:42
برّي: الغارات الإسرائيلية رسالة إلى مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش
