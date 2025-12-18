معلومات الـLBCI: جمارك المطار تضبط مجموعة كبيرة من المسدسات المهرّبة من طراز glock في مطار بيروت عبر طائرة قادمة من باريس

طارق متري خلال المؤتمر السنوي لمركز مالكوم كير – كارنيغي للشرق الأوسط: الجيش اللبناني جاهز للانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة وذلك من دون جدول زمني على أن تمتد هذه المرحلة من نهر الليطاني إلى نهر الأوّلي

السابق