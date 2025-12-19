الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وداعاً
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل لـ"جدل": اذا جرت المقايضة بين السلاح ومكتسبات سياسية نكون امام خيانة كبيرة للبنان وأدعو كل اللبنانيين رفض هذه الفكرة
خبر عاجل
2025-12-19 | 14:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
باسيل لـ"جدل": اذا جرت المقايضة بين السلاح ومكتسبات سياسية نكون امام خيانة كبيرة للبنان وأدعو كل اللبنانيين رفض هذه الفكرة
خبر عاجل
لـ"جدل":
المقايضة
السلاح
ومكتسبات
سياسية
خيانة
كبيرة
للبنان
وأدعو
اللبنانيين
الفكرة
التالي
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
معلومات الـLBCI: جمارك المطار تضبط مجموعة كبيرة من المسدسات المهرّبة من طراز glock في مطار بيروت عبر طائرة قادمة من باريس
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:52
نيويورك تايمز: أميركا تضرب أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
آخر الأخبار
16:52
نيويورك تايمز: أميركا تضرب أهدافا لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
0
أخبار دولية
16:42
الدفاع المدني في غزة يعلن سقوط خمسة قتلى في قصف إسرائيلي لمركز إيواء
أخبار دولية
16:42
الدفاع المدني في غزة يعلن سقوط خمسة قتلى في قصف إسرائيلي لمركز إيواء
0
أخبار دولية
16:30
سبعة قتلى في ضربة روسية استهدفت منطقة أوديسا الأوكرانية
أخبار دولية
16:30
سبعة قتلى في ضربة روسية استهدفت منطقة أوديسا الأوكرانية
0
أخبار دولية
16:27
مجلس الأمن الدولي يمدد لعام مهمة قوة حفظ السلام في الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
16:27
مجلس الأمن الدولي يمدد لعام مهمة قوة حفظ السلام في الكونغو الديموقراطية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
15:08
باسيل لـ ”جدل“: علينا حل مشكلة السوريين المسجونين في لبنان ولكن علينا أولا حل مشكلة اللجوء السوري في لبنان فلا يمكن للبنان تحمل المزيد من الأعباء ومنها مادية فقد كلفوا لبنان خسائر تصل الى ٥٥ مليار دولار
خبر عاجل
15:08
باسيل لـ ”جدل“: علينا حل مشكلة السوريين المسجونين في لبنان ولكن علينا أولا حل مشكلة اللجوء السوري في لبنان فلا يمكن للبنان تحمل المزيد من الأعباء ومنها مادية فقد كلفوا لبنان خسائر تصل الى ٥٥ مليار دولار
0
خبر عاجل
15:00
باسيل لـ ”جدل“: رفض الحكومة لفرض عودة النازحين السوريين الى سوريا لم يعد موضوع انساني بل هو اخضاع لبناني لسوريا ونحن لسنا بحاجة لاتفاق مع الدولة السورية لفرض هذه عودتهم
خبر عاجل
15:00
باسيل لـ ”جدل“: رفض الحكومة لفرض عودة النازحين السوريين الى سوريا لم يعد موضوع انساني بل هو اخضاع لبناني لسوريا ونحن لسنا بحاجة لاتفاق مع الدولة السورية لفرض هذه عودتهم
0
خبر عاجل
14:25
باسيل لـ"جدل": السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب
خبر عاجل
14:25
باسيل لـ"جدل": السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب
0
خبر عاجل
12:25
اليونيفيل: لا مؤشرات على إعادة تسليح حزب الله في جنوب لبنان ولم نلاحظ أي دخول للأسلحة إلى جنوب نهر الليطاني
خبر عاجل
12:25
اليونيفيل: لا مؤشرات على إعادة تسليح حزب الله في جنوب لبنان ولم نلاحظ أي دخول للأسلحة إلى جنوب نهر الليطاني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-12-05
تحرّك دولي جديد: خطة لعزل لبنان أمنيًا بنشر قوات على الحدود مع سوريا… (الأخبار)
صحف اليوم
2025-12-05
تحرّك دولي جديد: خطة لعزل لبنان أمنيًا بنشر قوات على الحدود مع سوريا… (الأخبار)
0
أخبار لبنان
2025-12-17
جعجع : الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات
أخبار لبنان
2025-12-17
جعجع : الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات
0
عالم الطبخ
2025-09-03
الدجاج مع كرات جبنة الحلوم... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2025-09-03
الدجاج مع كرات جبنة الحلوم... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-09-30
المتحدث باسم الخارجية القطرية: تركيا ستنضم اليوم الثلاثاء إلى اجتماع لفريق الوساطة الخاص بغزة
آخر الأخبار
2025-09-30
المتحدث باسم الخارجية القطرية: تركيا ستنضم اليوم الثلاثاء إلى اجتماع لفريق الوساطة الخاص بغزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:17
باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب
أخبار لبنان
16:17
باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
تقارير نشرة الاخبار
13:52
جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:36
خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت
0
أخبار لبنان
13:31
السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق
أخبار لبنان
13:31
السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
هذا ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:04
هذا ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
06:19
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته
رياضة
06:19
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته
2
خبر عاجل
04:21
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
خبر عاجل
04:21
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
3
اقتصاد
06:53
وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول
اقتصاد
06:53
وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول
4
أمن وقضاء
02:14
انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
أمن وقضاء
02:14
انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
5
خبر عاجل
10:44
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
خبر عاجل
10:44
جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع
6
خبر عاجل
06:34
جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير
خبر عاجل
06:34
جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير
7
خبر عاجل
10:06
هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...
خبر عاجل
10:06
هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...
8
خبر عاجل
12:06
سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين
خبر عاجل
12:06
سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More