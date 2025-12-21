لا تفوتوا مشاهدة الحلقة التاسعة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساء عبر الـLBCI

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله في ياطر جنوبي لبنان

باسيل لـ ”جدل“: علينا حل مشكلة السوريين المسجونين في لبنان ولكن علينا أولا حل مشكلة اللجوء السوري في لبنان فلا يمكن للبنان تحمل المزيد من الأعباء ومنها مادية فقد كلفوا لبنان خسائر تصل الى ٥٥ مليار دولار