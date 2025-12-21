الأخبار
الأخبار
مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد
خبر عاجل
2025-12-21 | 08:56
مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد
آخر الأخبار
أخبار دولية
15:00
الصفدي التقى نظيره السعودي... هذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
15:00
الصفدي التقى نظيره السعودي... هذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
0
خبر عاجل
13:32
الحلقة التاسعة من Shark Tank انطلقت... لا تفوتوا مشاهدتها عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
13:32
الحلقة التاسعة من Shark Tank انطلقت... لا تفوتوا مشاهدتها عبر شاشة الـLBCI
0
خبر عاجل
13:32
الحلقة التاسعة من Shark Tank انطلقت... لا تفوتوا مشاهدتها عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
13:32
الحلقة التاسعة من Shark Tank انطلقت... لا تفوتوا مشاهدتها عبر شاشة الـLBCI
0
خبر عاجل
09:03
لا تفوتوا مشاهدة الحلقة التاسعة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساء عبر الـLBCI
خبر عاجل
09:03
لا تفوتوا مشاهدة الحلقة التاسعة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساء عبر الـLBCI
0
خبر عاجل
08:02
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله في ياطر جنوبي لبنان
خبر عاجل
08:02
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله في ياطر جنوبي لبنان
0
خبر عاجل
2025-12-19
باسيل لـ ”جدل“: علينا حل مشكلة السوريين المسجونين في لبنان ولكن علينا أولا حل مشكلة اللجوء السوري في لبنان فلا يمكن للبنان تحمل المزيد من الأعباء ومنها مادية فقد كلفوا لبنان خسائر تصل الى ٥٥ مليار دولار
خبر عاجل
2025-12-19
باسيل لـ ”جدل“: علينا حل مشكلة السوريين المسجونين في لبنان ولكن علينا أولا حل مشكلة اللجوء السوري في لبنان فلا يمكن للبنان تحمل المزيد من الأعباء ومنها مادية فقد كلفوا لبنان خسائر تصل الى ٥٥ مليار دولار
زوارنا يقرأون الآن
أخبار دولية
08:47
عراقجي: المنشآت تعرّضت لأضرار جسيمة..
أخبار دولية
08:47
عراقجي: المنشآت تعرّضت لأضرار جسيمة..
0
خبر عاجل
2025-12-19
سلام: مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة بل انه بداية مسار جديد يوقف تآكل الودائع يحمي الاستقرار الاجتماعي يضع حدّاً للانهيار وللفوضى التي أرهقت كل لبناني ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي
خبر عاجل
2025-12-19
سلام: مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة بل انه بداية مسار جديد يوقف تآكل الودائع يحمي الاستقرار الاجتماعي يضع حدّاً للانهيار وللفوضى التي أرهقت كل لبناني ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي
0
خبر عاجل
08:02
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله في ياطر جنوبي لبنان
خبر عاجل
08:02
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله في ياطر جنوبي لبنان
0
أخبار لبنان
03:32
القنصل كابي ابو رجيلي رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك
أخبار لبنان
03:32
القنصل كابي ابو رجيلي رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك
0
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
العراق بعد الانتخابات: معركة حصر السلاح تسابق معركة تشكيل الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
العراق بعد الانتخابات: معركة حصر السلاح تسابق معركة تشكيل الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
قبل جلسة الحكومة: جمعية المصارف تبحث موقفها من مشروع قانون الفجوة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
قبل جلسة الحكومة: جمعية المصارف تبحث موقفها من مشروع قانون الفجوة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
0
أخبار لبنان
06:06
الراعي: للبنان نسب ذاكرة وهُوية و إنكار النسب يؤدّي إلى تشويه الهُوية
أخبار لبنان
06:06
الراعي: للبنان نسب ذاكرة وهُوية و إنكار النسب يؤدّي إلى تشويه الهُوية
1
صحف اليوم
00:57
نقيب أصحاب الفنادق لـ“الأنباء الكويتية”: نسبة التشغيل في فنادق بيروت بين 27 كانون الأوّل و3 كانون الثاني تخطت 80%
صحف اليوم
00:57
نقيب أصحاب الفنادق لـ“الأنباء الكويتية”: نسبة التشغيل في فنادق بيروت بين 27 كانون الأوّل و3 كانون الثاني تخطت 80%
2
خبر عاجل
08:56
مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد
خبر عاجل
08:56
مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد
3
أخبار لبنان
03:32
القنصل كابي ابو رجيلي رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك
أخبار لبنان
03:32
القنصل كابي ابو رجيلي رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك
4
اقتصاد
12:49
جمعية المصارف: أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي
اقتصاد
12:49
جمعية المصارف: أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي
5
حال الطقس
02:00
استقرار جويّ لأيام عديدة ما عدا الثلاثاء...
حال الطقس
02:00
استقرار جويّ لأيام عديدة ما عدا الثلاثاء...
6
أمن وقضاء
09:40
تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل
أمن وقضاء
09:40
تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل
7
خبر عاجل
08:02
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله في ياطر جنوبي لبنان
خبر عاجل
08:02
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عنصرًا من حزب الله في ياطر جنوبي لبنان
8
أخبار لبنان
01:54
رئيسُ الحكومة لـ“الشرق الأوسط”: المجلس سينعقد بدايات العام لتقييم المرحلة الأولى
أخبار لبنان
01:54
رئيسُ الحكومة لـ“الشرق الأوسط”: المجلس سينعقد بدايات العام لتقييم المرحلة الأولى
