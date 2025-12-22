وزير الدفاع الايطالي: إيطاليا ترغب بإبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل ودول أوروبية أخرى تنوي إتخاذ الموقف نفسه وسنعمل لتتحقق نتائج عملية من التفاوض لأن لا مصلحة لأحد في استمرار التوتر في الجنوب وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك

معلومات أولية عن استهداف سيارة في القنيطرة قضاء صيدا وكان في داخلها ثلاثة اشخاص

الرئيس عون لوزير الدفاع الايطالي: لبنان يرحب بمشاركة ايطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحابها عام 2027 ونعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول الى نتائج ايجابية