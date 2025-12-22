الأخبار
وزير الدفاع الايطالي: إيطاليا ترغب بإبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل ودول أوروبية أخرى تنوي إتخاذ الموقف نفسه وسنعمل لتتحقق نتائج عملية من التفاوض لأن لا مصلحة لأحد في استمرار التوتر في الجنوب وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك

2025-12-22 | 06:29
وزير الدفاع الايطالي: إيطاليا ترغب بإبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل ودول أوروبية أخرى تنوي إتخاذ الموقف نفسه وسنعمل لتتحقق نتائج عملية من التفاوض لأن لا مصلحة لأحد في استمرار التوتر في الجنوب وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك
وزير الدفاع الايطالي: إيطاليا ترغب بإبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل ودول أوروبية أخرى تنوي إتخاذ الموقف نفسه وسنعمل لتتحقق نتائج عملية من التفاوض لأن لا مصلحة لأحد في استمرار التوتر في الجنوب وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك

معلومات أولية عن استهداف سيارة في القنيطرة قضاء صيدا وكان في داخلها ثلاثة اشخاص
الرئيس عون لوزير الدفاع الايطالي: لبنان يرحب بمشاركة ايطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحابها عام 2027 ونعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول الى نتائج ايجابية
LBCI
أخبار دولية
13:16

اشتباكات في حلب تزامنا مع زيارة وفد تركي إلى سوريا

LBCI
منوعات
13:00

علقا على ارتفاع أكثر من 30 مترًا... هذا ما حدث لراكبين في مدينة الملاهي!

LBCI
آخر الأخبار
12:33

سانا: قسد تقصف مستشفى الرازي بمدينة حلب

LBCI
منوعات
12:30

لصوص بزيّ بابا نويل وأقزامه يقتحمون متجراً ويسرقون الطعام… ويعلنون توزيعها على الفقراء!

LBCI
خبر عاجل
10:32

وزير الإعلام بول مرقص يتلو مقررات مجلس الوزراء: الرئيس عون أكّد أنّه لا يقف مع أي طرف ضدّ الآخر وأنّ النقاش يجب أن يحصل تحت قبة البرلمان واعتبر أن مظاهر الأعياد والاحتفالات دليل عافية

LBCI
خبر عاجل
08:36

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة على طريق القنيطرة قضاء صيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين

LBCI
خبر عاجل
08:23

معلومات للـLBCI: وزير الإعلام بول مرقص قدم أمام الجلسة مطالعة توفّق بين المشروع المطروح والمودعين والمصارف انطلاقا من خبرته القانونية لمدة ٢٨ سنة في القانون المصرفي والمطالعة هي كناية عن ملاحظات مفيدة لتدعيم المشروع المطروح وتنزيهه عن الانتقادات

LBCI
خبر عاجل
08:21

معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة ووزيرا المال والإقتصاد يتمسكون بموقفهم المؤيد لمشروع قانون الفجوة المالية والوزراء يدلون تباعا بملاحظاتهم على المشروع والحاكم أبلغ المجتمعين بأنه لن يكون حاضرا في الجلسة المقبلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-03

الجيش اللبنانيّ يقفل المنافذ المؤدية من وإلى حي الشراونة بحثًا عن مطلوبين

LBCI
فنّ
2025-11-20

بعد تبرئته… كيفن سبايسي يفجّر مفاجأة: "لا منزل لدي وهكذا أعيش"

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-01

الرئيس سلام يصل إلى مصر

LBCI
خبر عاجل
08:21

معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة ووزيرا المال والإقتصاد يتمسكون بموقفهم المؤيد لمشروع قانون الفجوة المالية والوزراء يدلون تباعا بملاحظاتهم على المشروع والحاكم أبلغ المجتمعين بأنه لن يكون حاضرا في الجلسة المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
08:17

حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية

LBCI
أخبار لبنان
08:15

فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها

LBCI
أخبار لبنان
07:00

حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
06:49

سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
05:58

مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا

LBCI
أخبار لبنان
13:59

العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر

LBCI
حال الطقس
04:21

هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
أمن وقضاء
06:56

تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)

LBCI
أخبار دولية
00:58

الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
02:03

معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!

LBCI
أخبار دولية
02:43

الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر

LBCI
أمن وقضاء
07:48

"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر

