معلومات أولية عن استهداف سيارة في القنيطرة قضاء صيدا وكان في داخلها ثلاثة اشخاص

وزير الدفاع الايطالي: إيطاليا ترغب بإبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل ودول أوروبية أخرى تنوي إتخاذ الموقف نفسه وسنعمل لتتحقق نتائج عملية من التفاوض لأن لا مصلحة لأحد في استمرار التوتر في الجنوب وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك

