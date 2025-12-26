غارات إسرائيلية على منطقة الهرمل في البقاع شرقي لبنان

الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان

الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان

أدرعي: هاجمنا عنصرًا من "حزب الله" في منطقة جنتا جنوب لبنان