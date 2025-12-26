الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان

التالي

معلومات للـLBCI: نقاشات جلسة مجلس الوزراء أظهرت حتى الآن أن وزراء القوات الـ٤ و٣ وزراء من ثنائي أمل حزب الله ووزيرة الرياضة سيعارضون مشروع قانون الفجوة كما أن وزير الإعلام يشترط الأخذ بمطالعته التي يصفها بأنها لصالح المودعين للموافقة على المشروع