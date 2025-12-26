مجلس شورى الدولة يبطل إنتخابات رئاسة ونيابة رئاسة إتحاد بلديات جزين

التالي

نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 الف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين